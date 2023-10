Duminica seara, fatada Teatrului National din Timisoara a fost colorata turcoaz in semn de solidaritate cu numeroasele organisme cu profil educational si civic, precum si cu numeroasele institutii de cultura din intreaga lume care sustin persoanele cu dislexie.In fiecare an, data de 8 octombrie este momentul in care, la nivel mondial, se marcheaza Ziua Internationala a Dislexiei.Teatrul National din Timisoara, in parteneriat cu Asociatia Bucuresti pentru Copii Dislexici - ABC Dislexici - ... citeste toata stirea