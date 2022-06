Dupa 4 ani de inchisoare, un fost procuror din Timis are sanse mari ca Inalta Curte sa-i revizuiasca sentinta de condamnare

Ciprian Calin Zamfirescu, fost prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare, actualmente avocat in Baroul Mehedinti, a formulat o cerere de revizuire a hotararii judecatoresti prin care a fost condamnat, de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul de 5 judecatori, la pedeapsa de 4 ani inchisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de incercare de 7 ani, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.La ultimul termen de judecata in procesul de ... citeste toata stirea