Pentru prima data dupa 65 de ani, s-a deschis un punct de trecere a frontierei de stat cu Serbia pe Bega, destinat ambarcatiunilor.Angajatii Apele Romane Banat muncesc in acest weekend de septembrie, la cele 2 noduri hidrotehnice de la Uivar si Sanmihaiu Roman. Proiectul Ecluze pe Bega prin activitatile desfasurate sub egida "Peisaje in miscare" sarbatoreste legatura unica pe care Romania o are cu Serbia pe apa!"Aproape 70 ani, atat a durat pana ecluza de pe Bega pe granita s-a redeschis si ... citeste toata stirea