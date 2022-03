Dupa 82 de ani, in contextul razboiului Rusia-Ucraina, UVT si Universitatea Cernauti, din nou impreuna

In vara dramaticului an 1940, conducerea Institutului Social Banat - Crisana a intocmit un raport prin care a argumentat si a propus stramutarea Universitatii din Cernauti la Timisoara, pentru a o salva de ocupatia sovietica.Din ideile si argumentele respectivului raport a rezultat o profunda intelegere a menirii unei institutii universitare in capitala Banatului. Aceste idei reprezentau un vechi deziderat al banatenilor, dupa etapa de realizare a Scolii Politehnice din Timisoara, pentru ... citeste toata stirea