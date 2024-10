Dupa Dinamo, CSM Lugoj pierde al doilea meci in deplasare: 1-3 cu Corona Brasov

Duminica, 27 octombrie 2024, la Sala polivalenta "Dumitru Popescu Colibasi" din Brasov s-a disputat partida dintre Corona Brasov si CSM Lugoj, contand pentru etapa a patra a Diviziei A1 la volei feminin.Pana in acel moment, Targoviste, Dinamo, Voluntari si Alba s-au impus in deplasare. Lugojul a incercat sa ramana in pluton, cu un rezultat cat mai bun.Meciul a fost unul echilibrat, cu destule momente dramatice si rasturnari de situatie.Corona si-a asigurat primul set cu 25-19, dupa 24 de ... citește toată știrea