Dupa doi ani de pandemie si invatamant online, studentii Universitatii Politehnica Timisoara se vor intoarce, treptat, in amfiteatre

Conducerea Universitatii Politehnica Timisoara a primit cu satisfactie anuntul privind ridicarea starii de alerta impusa pana acum de pandemia de Covid-19 si, in consecinta, posibilitatea revenirii studentilor in amfiteatre. De altfel, cel de-al doilea semestru al actualului an de invatamant a inceput in sistem hibrid, cursurile desfasurandu-se online, iar laboaratoarele si activitatile aplicative fata in fata.Ministerul Educatiei a emis o Nota conform careia, incepand cu data de 9 martie 2022, ... citeste toata stirea