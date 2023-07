Inspectoratul Scolar Judetean Timis a acordat, in sesiunea din acest an, gradatie de merit pentru 27 de cadre didactice de la unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Lugoj.Gradatia de merit se acorda, pentru o perioada de cinci ani (2023-2028), personalului didactic de predare, personalului didactic de conducere, de indrumare si control, care a obtinut calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar din perioada evaluata (1 septembrie 2017 - 31 august 2022) si care a dovedit ... citeste toata stirea