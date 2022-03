Dupa mai bine de doi ani, "Hangita" revine pe scena Teatrului Municipal

Dupa o pauza pandemica nedorita nici de actori si nici de public, un spectacol de mare succes revine pe scena Teatrului Municipal "Traian Grozavescu" din Lugoj.Reprezentatia va avea loc in data de miercuri, 30 martie, de la ora 19. Piesa "Hangita" de Carlo Goldoni ii are in distributie pe Ileana Caprariu, Tudor Traila, Loredana Lupescu, Constantin Ilie, Lacramioara Bercean, Maria Rogobete, Constantin Golosie, Cristina Velici, Cristian Alxandru, Cristian Ioschici.Regia spectacolului este ... citeste toata stirea