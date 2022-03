Dupa multi ani, se amenajeaza un nou parc in Timisoara: prima micro-padure urbana. Fritz a pus mana pe lopata FOTO

Conceptul de padure urbana este recent si prinde in tot mai multe orase din lume, datorita avantajelor avute: costuri mici de intretinere si reducerea poluarii datorita densitatii mari de arbori plantati. GALERIE FOTOZilele astea se amenajeaza la Timisoara prima micro-padure urbana cu ajutorul comunitatii. Este situata in Piata Petru Maior, din zona Dorobantilor, unde exista o amenajare modesta a spatiului verde. "Verile urmatoare vor fi mult mai respirabile pentru cei care locuiesc in zona, ... citeste toata stirea