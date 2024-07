Dupa New York si Paris, pe 8 iulie 1869, la Timisoara, s-a inaugurat prima linie de tramvai tras de cai

Pe 8 iulie 1869, la Timisoara, s-a inaugurat prima linie de tramvai tras de cai, o premiera pentru Romania. Timisoara a devenit, atunci, al treilea oras din lume, dupa New York si Paris, care a pus in aplicare aceasta inedita si eficienta modalitate de transport.Cercetatorii de la Aquatim au explicat ca primul tramvai urban a fost ideea lui John Stephenson si a fost dat in functiune in 26 noiembrie 1832, la New York, intre Manhattan si Harlem. Prima tara din Europa unde s-a introdus tramvaiul ... citește toată știrea