Dupa pandemie! Concertul de la Romanesti, organizat din nou in pestera

Primaria si Consiliul Local Tomesti, Consiliul Judetean Timis, Fundatia Academica Culturala Timisoara, Casa Studentilor din Timisoara si Asociatia Speotimis organizeaza, in data de 23 octombrie, editia cu numarul 38 a traditionalului concert simfonic din Pestera Romanesti.In acest an, concertul va avea in prim plan Kammer Art Orchester din Timisoara si patru solisti ai Operei de Stat din Timisoara: Lacramioara Cristescu, Dan Pataca, Cristian Rudic si Cosmin Ifrim. Dirijor: Ovidiu Rusu, Vor fi ... citeste toata stirea