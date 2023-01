E baietel! Amos Ferariu, primul nascut al anului 2023 la maternitatea spitalului lugojean

Primul bebelus sosit pe lume in anul 2023 la maternitatea Spitalului Municipal "Dr. Teodor Andrei" din Lugoj este un baietel. Micutul a venit pe lume in zi de sarbatoare, duminica, 1 ianuarie, la ora 15.30.Cel dintai lugojean care a vazut lumina zilei in anul 2023 se numeste Amos Ferariu, a primit nota 10, cantareste 3,300 kilograme si are o lungime de 48 centimetri. Bebelusul este cel de-al cincilea copil al familiei. Mama se simte bine, iar cei de acasa abia asteapta sa il cunoasca pe micul ... citeste toata stirea