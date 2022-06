E gata structura de rezistenta la Cinema Dacia. In sase luni ar trebui sa ruleze filme FOTO

Cinematograful Dacia ar trebui sa fie gata, estimeaza autoritatile, pana intram in iarna. Studio si Timis nu vor fi gata pana intram in anul cultural 2023. Aflat intr-un cartier dens populat, inconjurat de blocuri de locuinte, scoli si un parc in apropiere, cinema Dacia a fost amenajat la sfarsitul anilor 70. Este lipit de un bloc cu patru etaje, iar intrarea se face chiar pe la parterul cladirii. A fost candva un loc indragit de locatarii din zona, dar dupa Revolutie a fost printre primele ... citeste toata stirea