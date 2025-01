E nevoie de ajutor! O familie cu doi copii ramasi doar cu hainele de pe ei, dupa un incendiu devastator

Un necaz de neimaginat s-a abatut asupra unei familii din Sacosu Mare, comuna Darova, chiar in mijlocul iernii. Un incendiu puternic, izbucnit marti, 21 ianuarie, le-a distrus casa, iar cei patru membri, sot-sotie si doi copii, o fata de cinci ani si un baiat de 10 ani, au ramas sub cerul liber, la temperaturi cu minus, pe un frig naprasnic.Practic, in urma focului devastator, au mai ramas doar cu zidurile casei si hainele de pe ei, iar agoniseala lor de o viata a fost mistuita intr-o clipa. ... citește toată știrea