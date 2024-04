E oficial! Alin Nica a intrat in Forta Dreptei si se bate pentru un nou mandat la CJ Timis

Alin Nica si-a anuntat oficial intrarea in Forta Dreptei si urmeaza sa intre in cursa pentru un nou mandat la presedintia Consiliului Judetean Timis. Forta Dreptei face parte din Alianta Dreptei Unite alaturi de USR si PMP si in curand va fi anuntat candidatul acestei aliante pentru CJ Timis, care probabil va ramane Alin Nica."Am avut o perioada de reflectie. M-am consultat cu colegii primari, tineri, oameni simpli. Toti mi-au cerut sa ma lupt pentru Timis si liberalismul de aici. Acum trebuie ... citește toată știrea