E oficial, Alin Nica a trecut la Forta Dreptei si e (aproape sigur) candidatul Aliantei Dreapta Unita la presedintia Consiliului Judetean Timis

Au avut opinii diferite in trecut, dar acum sunt cot la cot il lupta de a opri PSD sa puna mana pe Timis, spun Ludovic Orban, liderul Forta Dreptei, respectiv Alin Nica, fostul sef al PNL Timis, impins de pe aceasta functie, dupa ce a refuzat sa il accepte pe liderul PSD Timis, Alfred Simonis, in functia de candidat al liberalilor, impus de la Bucuresti, pentru sefia CJT, pe care o si ocupa in prezent. Acum e oficial, a trecut la Forta Dreptei si e (aproape sigur) candidatul Aliantei Dreapta