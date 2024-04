E oficial. Calin Dobra candideaza din partea PSD la Primaria Lugoj

Calin Dobra este candidatul PSD pentru functia de primar al municipiului Lugoj. Anuntul a fost facut la sediul organizatiei lugojene, in cadrul unei conferinte de presa la care a participat si presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, dar si prim-vicepresedintii Eugen Dogariu si Adrian Cionca, precum si prefectul Mihai Ritivoiu.Calin Dobra detine o bogata experienta administrativa, acumulata in decurs de 12 ani, perioada in care a fost subprefect, consilier local, vicepresedinte si presedinte al ... citește toată știrea