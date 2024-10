E oficial. Listele PSD pentru alegerile parlamentare din Timis

Consiliul Politic Judetean al Partidului Social Democrat Timis a validat astazi listele de candidati pentru Camera Deputatilor si Senat la alegerile parlamentare care vor avea loc in 1 decembrie. Astfel, in urma votului dat de social-democrati, prima pozitie pe lista de la Camera Deputatilor va fi ocupata de Sorin Grindeanu, in prezent deputat de Timis si ministru al Transporturilor, in timp ce locul doi ii revine lui Sebastian Raducanu, actual senator si secretar executiv al PSD Timis. Adrian ... citește toată știrea