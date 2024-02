E un adevarat focar de infectie, desi numele ei ar trebui sa ne trimita cu gandul la cu totul altceva. Mizerabila, pustie, cu preturi astronomice, locatia arata jalnic si te intrebi ce rost isi mai are o asemenea piata in Timisoara. Vorbim de asa-zisa Piata Verde din Calea Aradului, care numai verde nu e, judecand dupa modul in care arata.Mesele sunt goale in cea mai mare parte, acoperite cu prelate zdrenturoase, langa care zace un butoi de varza murata ce emana mirosul specific. Mai sunt vreo ... citeste toata stirea