Fotbalistii de la Clubul Sportiv Municipal Lugoj s-au reunit marti, 11 iulie, pentru demararea pregatirii de vara, inaintea startului unei noi editii de campionat, tot in Divizia D (nr. 5).Dupa finalul amar al sezonului trecut (al patrulea), in care gruparea lugojeana a terminat pe locul secund, cu un parcurs greu de repetat, in care CSM a fost campioana de toamna si a condus aproape tot returul, cedand locul fruntas pentru echipa din Peciu Nou (care a promovat in C) cu doar sase etape inainte ... citeste toata stirea