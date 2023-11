Victorie extraordinara, de palmares si de moral, in optimile Cupei CEV Challenge 2024. CSM Lugoj se impune in deplasare la TENT Obrenovac, dupa un meci dramatic, disputat in una dintre cele mai inalte sali de sport din Europa, in fata a 1000 de spectatori, cu scorul de 3-0.Cu toate ca victoria noastra din Serbia a fost categorica, doua dintre seturi. primul si ultimul, au avut nevoie de "prelungiri". Pe seturi, scorul a fost 29-27, 25-17 si 26-24 pentru Lugoj, noi intrand pe teren cu junioara ... citeste toata stirea