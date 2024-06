Echipa de robotica a Colegiului ,,Carmen Sylva" Timisoara, invitata pentru a doua oara la Chicago Robotics Invitational SUA

Echipa de robotica CSH a Colegiului National Pedagogic ,,Carmen Sylva" Timisoara a fost selectata si invitata pentru a doua oara sa participe la competitia internationala Chicago Robotics Invitational, care va avea loc in perioada 19 - 21 iulie 2024 in Chicago, Illinois, SUA.Echipa are din nou oportunitatea de a participa alaturi de cele mai bune echipe de robotica din lume, la aceasta competitie internationala de renume. Anul trecut, la aceeasi competitie, echipa a ajuns pana in finala, ... citește toată știrea