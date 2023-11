Presedintele PNL Nicolae Ciuca s-a aflat zilele trecute la Timisoara pentru a discuta cu liderii organizatiei judetene a PNL Timis despre pregatirea alegerilor de anul viitor."Am avut o sedinta de lucru la filiala Timis si am discutat situatia politica a organizatiei si am creat cadrul prin care sa discutam cat se poate de deschis, democratic si sa spunem lucrurilor pe nume. In final, am concluzionat cu totii ca actuala conducere isi exercita prerogativele si isi asuma un plan de masuri, ... citeste toata stirea