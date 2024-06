Echipa UVT a castigat competitia "UNITA PhD International Talent Challenge", in cadrul ariei stiintifice "Economie circulara"

Universitatea de Vest Timisoara anunta succesul obtinut de echipa care a reprezentat Universitatea de Vest din Timisoara in cadrul competitiei "UNITA PhD International Talent Challenge" 2023/2024.In cadrul ariei stiintifice "Economie circulara", echipa UVT a fost declarata castigatoare a competitiei prin proiectul intitulat "The Transition from Linear to Circular Economy in the Faget Area through Industrial Symbiosis".Echipa UVT a fost formata din: Alexandra Burdulea (drd. Drept, an IV), ... citește toată știrea