In dotarea Spitalului Municipal "Dr. Teodor Andrei" din Lugoj au intrat noi aparate performante. Este vorba despre doua ecografe Doppler Color marca Samsung, model HS 50. Ele dispun de monitor LCD de 21 inch, hard disc de 500 GB, cu capacitate de stocare a imaginilor in diferite formate. Ambele ecografe sunt dotate cu sondele conexe si troliu mobil.Ca aplicatii, aparatele vor fi folosite pentru a examina organele interne, in baza imaginilor furnizate. Este vorba despre tiroida, san, parti moi, ... citeste toata stirea