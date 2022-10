Echipele feminine de atletism ale CSS Lugoj au cucerit medaliile de aur si argint la Campionatul National de Stafete

Atletismul lugojean a reusit o serie de rezultate notabile, in cadrul Concursul National de Stafete Atletice si Probe Neclasice, editia a 9-a. Competitia s-a desfasurat in 8-9 octombrie, pe Stadionul Cluj Arena.Au participat sportivi la categoriile de varsta: seniori, tineret, juniori I, II, III si copii nascuti 2009. Intrecerile s-au derulat in sistem open individual: 4 probe de alergari, 1 proba de aruncarea greutatii si o proba de pentasalt feminina sau o proba de decasalt masculin.Sectia ... citeste toata stirea