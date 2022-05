Eclipsa de Luna, in noaptea de duminica spre luni. La ce ora va fi vizibila in vestul Romaniei

O eclipsa de Luna, care va fi vizibila si din Romania timp de o ora, va avea loc in noaptea de duminica spre luni.In noaptea de 15 spre 16 mai se va produce o eclipsa de Luna, care va fi vizibila timp de aproximativ o ora si din Romania.Eclipsa incepe cand Luna se apropie de apus, la ora 4:31, iar faza cea mai spectaculoasa are loc in timp si dupa ce Luna apune in Romania.Pentru a vedea fenomenul trebuie sa gasiti un loc de unde se vede apusul Soarelui. Priviti Luna incepand cu ora 4:31 ... citeste toata stirea