Ecograf performant pentru depistarea cancerului de san, intrat in dotarea Centrului de Oncologie Oncohelp cu sprijinul comunitatii

Sub sloganul "Nu lasa cancerul sa invinga!" Asociatia OncoHelp - Centrul de Oncologie OncoHelp a participat la editia din acest an a Timotion 2022. Proiectul depus a avut in vedere achizitionarea unui ecograf de ultima generatie pentru depistarea timpurie a cazurilor de cancer de san. Donatiile facute de cei care au alergat si au sustinut financiar acest proiect au facut posibila achizitionarea aparatului, care va functiona in cadrul compartimentului de imagistica al Centrului de Oncologie.In ... citeste toata stirea