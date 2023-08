Spitalul "Victor Babes" Timisoara reia proiectul unic in Romania de investigare gratuita pentru cancer de san a femeilor internate in unitatea sanitara. Din aceasta saptamana, se reia campania desfasurata anul trecut, pe o perioada de 3 luni, prin care pacientelor internate in Spitalul Victor Babes Timisoara le-au fost efectuate gratuit ecografii de san. Mai multi medici radiologi vor merge in saloanele unde sunt internate femei si vor face investigatia imagistica la patul pacientelor. Cancerul ... citeste toata stirea