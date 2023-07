Universitatea de Vest din Timisoara organizeaza un eveniment exceptional, dedicat economiei. "Ne face o deosebita placere sa va anuntam ca distinsul profesor Eric Stark Maskin, laureat al Premiului Nobel pentru Economie in 2007, ne va fi alaturi in cadrul a doua intalniri pentru a impartasi cunostinte si perspective in domeniul sau de expertiza", explica UVT.Prima dintre intalniri va avea loc joi, 6 iulie, incepand cu ora 18, in Aula Magna a UVT, cand economistul Eric Maskin va sustine ... citeste toata stirea