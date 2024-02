Edilii lugojeni au stabilit criteriile de atribuire a locuintelor pentru tineri

In sedinta de consiliu ordinara pe luna ianuarie s-au aprobat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in municipiul Lugoj.Primul criteriu de acces este ca titularul cererii de repartizare a unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani, la data depuneri cererii si sa poata primi repartitie pentru locuinta, in cel mult ... citește toată știrea