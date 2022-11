Editia a patra a Festivalului de canto Tiberiu Brediceanu si-a desemnat castigatorii

Editia a patra a Concursului international de canto "Tiberiu Brediceanu" s-a incheiat duminica, 13 noiembrie 2022, cu un recital sustinut la Casa Bredicenilor de mezzosoprana Camelia Cuzub, castigatoarea editiei anterioare.Recitalul a cuprins, in prima parte, piese de Tiberiu Brediceanu ("Baga Doamne, Luna-n nor"), Emil Montia ("Reverie"), Gh. Dima ("Peste varfuri"), iar in cea de-a doua, arii din opere: "Habanera" si "Seguidilla"din "Carmen" de Georges Bizet si Aria printului Orlowski din ... citeste toata stirea