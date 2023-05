Dupa cinci zile de cautari, scafandrii au reusit sa scoata din apele Muresului cadavrul unui dintre cei patru disparuti in seara de duminica 30 aprilie, atunci cand o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat undeva langa Semlac, scrie specialarad.ro.In acea barca se afla si Alina Luca, o tanara mama in varsta de 28 de ani, care luna viitoare, in iunie, trebuia sa se casatoreasca cu Eduard Iulian Buzura, iubitul ei in varsta de 29 de ani, alaturi de care are un copil in varsta de doar ... citeste toata stirea