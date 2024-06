Educatia si cercetarea sunt prioritatea companiei Maxagro

"Grupul Maxagro activeaza in doua mari domenii - agricultura si constructii, agricultura fiind core-business-ul grupului, pentru ca este si cel cu care am pornit. Am inceput cu 5 hectare si astazi am ajuns la peste 12.000 de hectare si o cifra de afaceri de peste 100 de milioane de euro. Sloganul nostru este Performanta din 1993, ceea ce defineste foarte bine scopul nostru, acela de a face performanta. Si vrem sa facem asta investind in educatie, cercetare si digitalizare. De accea suntem ... citește toată știrea