Elevii claselor pregatitoare si a II-a de la Scoala Gimnaziala Gavojdia, coordonati de prof. invatamant primar Cornelia Alina Mot, au fost implicati in mai multe proiecte internationale, alaturi de scolari si profesori din tara si din strainatate.Este vorba despre proiectele eTwinning 2023-2024 - Green Planet, Building Digital Bridges to Student Well-being, Unity in Diversity.Proiectele e-Twinning reprezinta o modalitate moderna, atractiva si eficienta de predare-invatare, care vizeaza ... citeste toata stirea