Eficienta unui antiviral dupa expunerea la Covid-19, testata in Timisoara si alte sapte centre din tara

In noiembrie 2021, Marea Britanie devenea prima tara din lume care aproba un tratament oficial anti-Covid, constand in antiviralul produs de compania Merck.Medicamentul este comercializat sub denumirea de Lagevrio, iar substanta activa este molnupiravir. Din datele clinice existente reiese ca tratamentul cu Lagevrio poate reduce la jumatate riscul de deces sau spitalizare pentru bolnavii Covid-19, daca administrarea sa incepe in primele cinci zile de la debutul bolii.In Romania, Merck a ... citeste toata stirea