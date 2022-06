Ei "discuta", noi platim

De la inceputul anului guvernantii "discuta" despre cum sa salveze tara de la dezastrul produs de liberalizarea pietei de energie, cresterea preturilor la carburanti si efectele acestora: explozia facturilor, explozia preturilor - de la combustibili, la alimente. Rezultatul? Un mare zero barat! In timp ce, sub obladuirea presedintelui Iohannis, care a ajuns de la "jo napot kivanok PSD" sa-si dea coate cu Marcel Ciolacu, guvernul lui se face ca lucreaza la aceste masuri, elemente tinute pana nu ... citeste toata stirea