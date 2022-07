Ei vara nu dorm! Conflictele s-au reaprins in Consiliul local, doua proiecte respinse

Sedinta extraordinara de consiliu din 25 iulie este prima in care am consemnat respingerea unor proiecte de hotarare initiate de actuala administratie locala. Daca pana acum, masina de vot a PNL a fuctionat fara cusur, cei 11 consilieri liberali gasindu-si aliati in alte partide, de data aceasta nu au mai avut majoritatea necesara de a trece doua proiecte de hotarare.Primul proiect care nu a intrunit majoritatea de voturi a fost cel privind achizitionarea de catre Primarie a imobilelor de ... citeste toata stirea