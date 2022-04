Elena Udrea se intoarce la inchisoare! Judecatorii de la Instanta Suprema i-au respins contestatia in anulare formulata la decizia de condamnare in dosarul Gala Bute, care prevedea 6 ani de inchisoare pentru fostul ministru al Turismului.ICCJ a respins contestatia in anulare iar decizia initiala in dosarul Gala Bute ramane definitiva, astfel ca Elena Udrea va trebui sa execute pedeapsa de 6 ani de inchisoare, pentru luare de mita si abuz in serviciu.La inchisoare va ajunge si fostul ... citeste toata stirea