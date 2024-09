Elev, batut si umilit de colegi din cauza unei fete in toaleta unei scoli din Caras-Severin

Incident socant si revoltator in toaleta unei scoli din Caras-Severin. Un elev de 15 ani a fost umilit si snopit in bataie de doi colegi de scoala, cu doi ani mai mari, pentru ca ar fi indraznit sa vorbeasca cu o fata. Scenele terifiante sunt filmate in toaleta unitatii de invatamant, intr-una dintre pauze.Dupa ce imaginile au devenit virale, politistii au cerut ca ... citește toată știrea