Elev de 16 ani injunghiat pe strada de o fata, la Timisoara, dupa o altercatie. Povestea din spatele atacului sangeros. Video

TIMISOARA. Scena violenta in plin centru la Timisoara. In drum spre scoala, un tanar de 16 ani a fost injunghiat in piept cu un cutit de catre o fata, care mai apoi a disparut.Totul s-a petrecut in zona pietei 700, miercuri dimineata, inainte de ora 8.00.Baiatul de 16 ani, elev la Liceul Energetic s-a luat la cearta cu un altul din clasa a IX-a de la Liceul Alimentar. In scandal a intervenit o colega a celui din urma. Aceasta a scos un cutit si i-a aplicat o lovitura baiatului de la Liceul ... citeste toata stirea