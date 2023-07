Lotul Romaniei a obtinut locul I la nivel european si locul al III-lea in clasamentul pe natiuni la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata in Japonia, la Tokyo, a informat, luni, Ministerul Educatiei."Dupa Matematica, Romania scrie istorie si la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata la Tokyo, in Japonia, in perioada 10 - 17 iulie, cu participarea a 398 de elevi din 84 de tari - locul I intre tarile din Europa si locul III in lume, dupa China si Coreea, aflate pe locul I, si ... citeste toata stirea