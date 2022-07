Eleva din Timisoara, medaliata cu aur la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori/JBMO de la Sarajevo

Lotul Romaniei a castigat patru medalii de aur, doua medalii de argint si locul I in clasamentul pe natiuni la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori/JBMO, desfasurata la Sarajevo, stabilind un record in istoria competitiei in privinta scorului general pe echipe. Doi dintre elevii romani au obtinut punctajul maxim."Lotul olimpic de juniori al Romaniei a obtinut un palmares absolut impresionant la a XXVI-a editie a Olimpiadei Balcanice de Matematica pentru Juniori/JBMO (Sarajevo, 26 ... citeste toata stirea