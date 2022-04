Eleva Patricia Rosca, recital de exceptie pentru lugojeni

Un nou eveniment cultural artistic vine in intampinarea lugojenilor, chiar inainte de Sarbatorile Pascale.Este vorba despre un recital sustinut de Patricia Rosca, eleva a Scolii Gimnaziale de Muzica "Filaret Barbu".Evenimentul va fi gazduit de Teatrul Municipal "Traian Grozavescu" in ziua de vineri, 22 aprilie, incepand cu ora 17. Intrarea este libera."Acest recital este dedicat incheierii unei etape, adica clasa a VIII-a, si cuprinde piese pregatite in timpului anului, pentru toate ... citeste toata stirea