Elevii de ciclu primar de la "Eftimie Murgu" au trimis alimente si haine pentru refugiatii din Ucraina

Clasa Strumfilor, a IV-a B, de la Scoala Gimnaziala "Eftimie Murgu" din Lugoj, la initiativa invatatoarei Gabriela Buse, s-au mobilizat in cursul saptamanii trecute si au desfasurat o actiune umanitara pentru colectarea de ajutoare destinate refugiatilor din Ucraina.Impreuna cu parintii, copiii implicati in acest demers au reusit sa adune in doar cateva zile o cantitate importanta de alimente, haine si jucarii pe care le-au expediat spre o tabara de refugiati din localitatea Suletea, judetul