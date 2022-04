Elevii de la Hasdeu, din nou premianti la olimpiade si concursuri

Elevii Liceului Teoretic "Iulia Hasdeu" au obtinut noi premii la concursuri si olimpiade. La etapa judeteana a Olimpiadei Nationale de Fizica, care avut loc la Colegiul National "C. D. Loga", elevul Lucas Sirbescu, din clasa a VIII-a, a obtinut Mentiune, fiind coordonat de prof. Manuela Lupulescu.Reusita incununeaza munca depusa pe perioada gimnaziului la fizica, elevul obtinand mentiune in clasa a VI-a si premiul al III-lea in clasa a VII-a, la nivel judetean.De asemenea, tot luna trecuta, ... citeste toata stirea