Elevii de la Scoala nr. 2 Timisoara au sarbatorit Ziua Padurilor 2022, plantand copaci in curte

Elevii clasei I C, de la Scoala gimnaziala nr. 2 Timisoara, coordonati de prof. inv. primar Jurca Geanina Mariana, au sarbatorit Ziua Internationala a Padurilor 2022, prin plantarea unor copaci in gradina din curtea scolii.Infiintata de Organizatia Natiunilor Unite in 2012 si sarbatorita pentru prima data in anul urmator, 21 martie este Ziua Internationala a Padurilor. O invitatie de a constientiza rolul pe care il joaca padurile pentru protectia biodiversitatii si pentru bunastarea umana. ... citeste toata stirea