Elevii din Timis primesc de azi lapte, biscuiti si mere

Consiliul Judetean Timis a semnat contractele subsecvente pentru furnizarea produselor incluse in programul de distributie gratuita in scoli. Masura este in conformitate cu legislatia in vigoare.Pentru anul scolar 2024-2025, prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore, elevii din invatamantul primar si gimnazial, precum si cei din invatamantul special din judetul Timis vor beneficia de produse de panificatie, lapte UHT si fructe (mere), conform urmatorului program de distributie, ... citește toată știrea