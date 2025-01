Elevii din Timisoara, pregatiti pentru cazuri de urgenta

Peste 8.000 de elevi si sute de profesori din Timisoara sunt pregatiti, pana in vara anului viitor, sa acorde primul ajutor si sa actioneze corect in caz de urgenta, in cadrul programului derulat gratuit de Primaria Timisoara, Inspectoratul Scolar Timis si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. . Pana la debutul vacantei de iarna, au fost deja instruiti peste 3.000 de elevi din clasa primara, gimnaziu si liceu.Cursurile vizeaza pregatirea elevilor pentru situatii critice care pot aparea in ... citește toată știrea