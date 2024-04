Elevii fumeaza si se distreaza prin Piata Victoriei, in timpul orelor, nevazuti de politistii locali

Un fenomen care persista indeosebi in timpul sezonului cald, este "spectacolul" fara oprelisti pe care il dau elevii de la Liceul Tehnologic "Ion I.C. Bratianu" in spatele Muzeului Banatului si prin orice gang din Piata Victoriei!Ei se strang in grupuri mari fumeaza, povestesc cu glas tare, se harjonesc, se fugaresc si, de cele mai multe ori, indragostitii nu au nici o jena in a se imbratisa si a se saruta in vazul tuturor, sfidand bunul simt si pe toti cetatenii care trec pe langa ei.Chiar ... citește toată știrea